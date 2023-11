Pro-Palästina-Mob beschimpft Starbucks-Kunden: Ist das der Grund?

Berlin - Nach Polizeiangaben gingen am Samstag in Berlin rund 9000 Menschen auf die Straße. Bei der propalästinensischen Kundgebung sprach die Polizei von einem weitestgehend friedlichen Verlauf. Ein Zwischenfall gab es am Abend aber doch.

Rund 9000 Menschen besuchten die Pro-Palästina-Kundgebung am Samstag. © Jörg Carstensen/dpa

Als die Demo in Mitte an einem Starbucks vorbeizog, machten einige Teilnehmer der Demonstration Halt. Lautstark wurden die Kunden mit "shame on you" (zu Deutsch: "Schande über euch"

) empfangen, wie ein Video auf Twitter-Nachfolger X zeigt.

Auch gegen die Scheiben sollen gespuckt worden sein. "Die Stimmung war insgesamt aggressiv und aufgeheizt. Im Hintergrund haben mehrere Dutzend Menschen Sprechchöre wie 'Starbucks unterstützt den Genozid' o.ä. skandiert", berichtet der X-User, der auch das Video aufgenommen hat.

Demnach haben mehrere Teilnehmer versucht den Laden zu stürmen, wurden aber von Ordnern aufgehalten bzw. überzeugt dies zu unterlassen.

Im Netz ist die Empörung entsprechend groß, aber auch die Verwunderung: Warum ausgerechnet Starbucks? Als Kritik an den Kapitalismus können die empörten Rufe gegen die Kunden aber wohl eher nicht zu verstehen sein. Vielmehr weisen die User in den Kommentaren auf einen anderen Punkt hin: Starbucks-Gründer Howard Schultz ist Jude!