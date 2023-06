Prügelattacke im Schwimmbad: 30 Jugendliche gehen auf vier Wachmänner los

Berlin - Wieder einmal gab es eine Schlägerei , ausgelöst durch Jugendliche, in einem öffentlichen Sommerbad im Berliner Stadtteil Pankow. Einige Täter konnten geschnappt werden.

Polizisten standen bereits 2019 vor dem Eingang zum Sommerbad Pankow. Nach "aggressiven Stimmungen" hat die Schwimmbadleitung die Polizei in diesem Fall gebeten, das Freibad zu räumen. (Archiv) © Jörg Carstensen/dpa

Am Montagabend gegen 19.15 Uhr kam es im Sommerbad Pankow in der Straße Am Schloßpark zu einem Streit zwischen zwei Schwimmmeistern und zwei Jugendlichen (14, 16).

Besucher vor Ort sagten der Polizei später, dass circa 30 weitere Jugendliche sich in dem Konflikt einschalteten, sodass vier Sicherheitsmitarbeiter dazugeholt werden mussten.

Es kam zu einer Massenschlägerei, bei der ein 39-jähriger Wachmann verletzt wurde, aber hinterher nicht ärztlich versorgt werden wollte.

Bevor die Polizei eintraf, flüchteten die meisten der rund 30 gewaltbereiten Tatverdächtigen. Die beiden Jugendlichen, die sich zu Beginn mit dem Personal stritten, schnellten jedoch nicht davon.