Regenbogenkuchen für Berlins Bürgermeister: Das steckt dahinter

Berlin - Im Wappensaal des Roten Rathauses wird Berlins Bürgermeister Kai Wegner (52, CDU ) am Freitag (11 Uhr) den "Kiss Kiss Berlin-Regenbogenkuchen" anschneiden. Was es wohl mit dem süßen Stück auf sich hat?

"Mit der heutigen Aktion setzen wir ein Zeichen gegen Homophobie und für ein vielfältiges und tolerantes Berlin", so Kai Wegner vor dem Kuchenanschnitt.

Neben dem Regenbogenkuchen wird der "Tolerantia-Award" an Güner Balci (50), die Integrationsbeauftragte von Neukölln, vergeben. Zudem wird der Report zu Übergriffen gegen LSBTIQ+ aus dem vergangenen Jahr in Berlin vorgestellt.

"Der Berliner Senat setzt sich für Vielfalt, Toleranz und den Schutz der Menschenrechte ein [...], doch noch immer gibt es Diskriminierung und Gewalttaten gegen queere Menschen", so Wegner.

Der IDAHOBIT wird am 17. Mai gefeiert, weil die WHO an diesem Tag im Jahr 1990 beschloss, Homosexualität aus dem Katalog der Krankheiten zu streichen. "Maneo" begleitet den Tag mit einer Kampagne, zu der auch der Anschnitt der Regenbogenkuchen gehört.