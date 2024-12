Rewe und Edeka in Berlin: Diese Geschäfte haben zu Silvester und an Neujahr offen

Wer noch zu Silvester 2024 oder am Neujahrstag 2025 Essen oder Getränke bei Rewe oder Edeka einkaufen will, wird in diesen Geschäften fündig

Von Elias Kaminski

Berlin - Ihr müsst in Berlin noch zu Silvester auf den letzten Drücker Essen oder Getränke für die Party kaufen? Oder wollt an Neujahr Lebensmittel besorgen? Zum Glück könnt Ihr dann in mehreren Filialen von Edeka und Rewe noch einkaufen gehen.

Rewe hat an drei Standorten in Berlin auch Neujahr geöffnet. (Archivbild) © Monika Skolimowska/dpa Wer nicht zu einem der zahlreichen Spätis in der Hauptstadt gehen will oder unnötig viel Geld bei einer Tankstelle lassen will, der sollte den Edeka an der Friedrichstraße, am Bahnhof Lichtenberg oder am Südkreuz aufsuchen. Zudem stehen noch die drei Rewe-Filialen am Flughafen, Hauptbahnhof und Ostbahnhof an beiden Tagen zur Verfügung. Auch der Hit-Supermarkt am Bahnhof Zoo lädt immerhin am 31. Dezember 2024 zum Einkaufen ein. Berlin Tragödie vor Weihnachten: Mann versucht Ehefrau zu reanimieren und stirbt dabei Hier sind die Öffnungszeiten im Überblick: Rewe am Flughafen BER: 31. Dezember: 0 bis 16 Uhr

1. Januar: 5 bis 0 Uhr (danach wieder durchgängig geöffnet) Rewe am Hauptbahnhof: 31. Dezember: 6 bis 20 Uhr

1. Januar: 8 bis 22 Uhr Rewe am Ostbahnhof: 31. Dezember: 6 bis 13 Uhr

1. Januar: 10 bis 18 Uhr HIT Supermarkt Ullrich am Bahnhof Zoo 31. Dezember: 7 bis 16 Uhr

1. Januar: geschlossen Edeka am Südkreuz 31. Dezember: 8 bis 20 Uhr

1. Januar: 10 bis 22 Uhr Für den Edeka am Bahnhof Lichtenberg und an der Friedrichstraße gelten dieselben Öffnungszeiten wie in der Filiale am Südkreuz.

Darum haben manche Filialen von Edeka und Rewe an Neujahr trotz Feiertag offen