Schlafsäcke, Schuhe und Co.: Kleiderspenden werden dringend in Berlin gebraucht!

Alle Spenden sollten in einem guten Zustand sein. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Die Berliner Stadtmission bittet dringend um Kleiderspenden. Gebraucht werden derzeit vor allem Männer-Sneaker in allen Größen, Unterwäsche und Socken ohne Löcher, wie die Stadtmission mitteilte. Auch gut erhaltene Schlafsäcke und Isomatten fehlen derzeit.

Alle Spenden sollten in einem guten Zustand sein, so als würde man sie Bekannten oder Freunden geben, teilte die Stadtmission mit - Gelder, um die Spenden zu reinigen, zu reparieren oder zu entsorgen, seien nicht vorhanden.

Die Sachen können werktags von 8.00 bis 18.00 Uhr am Empfang der Berliner Stadtmission in der Lehrter Straße 68 oder von 9.00 bis 16.00 Uhr im Textilhafen in der Storkower Straße 139D abgegeben werden. In der Lehrter Straße stehen auch Container bereit.

Bürokratische Hürden gibt es dabei nicht. "Die Ausgabe gut erhaltener Kleidung hat für uns etwas mit Menschenwürde zu tun", heißt es auf der Website des evangelischen Vereins.