Schreck in Weißensee: Feuerwehr entdeckt Tote in Brandwohnung

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Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Weißensee ist eine Frau ums Leben gekommen.

Von Denis Zielke

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Weißensee ist ein Frau ums Leben gekommen.

34 Feuerwehrleute rückten an.
34 Feuerwehrleute rückten an.  © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge am Donnerstagabend gegen 18.43 Uhr in die Sulzfelder Straße gerufen.

Die Einsatzkräfte bekämpften sofort die Flammen.

In der betroffenen Wohnung fanden Feuerwehrleute eine Person, für die allerdings jede Hilfe zu spät kam.

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Vor Ort konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Zum Alter konnten am Abend keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 34 Kräften vor Ort im Einsatz. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

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