Schwer verletzt durch Kugelbombe – Kind nach Unfall im Krankenhaus

Berlin - Am UKB in Berlin-Marzahn wurde ein Kind mit schweren Verletzungen aufgenommen. Das Krankenhaus bezeichnet es als "dramatischen Fall".

Eine Hand sei bei der Explosion des Böllers vollständig zerstört worden. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

"Weitere 5 Bölleropfer wurden zu uns ins UKB gebracht. Darunter ein dramatischer Fall eines Kindes mit vermuteter Kugelbomben-Verletzung", schrieb das Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) in einem Post auf der Plattform X.

Eine Hand sei vollständig zerstört und am Körper müssten weitere tiefe Verletzungen versorgt werden.

Zunächst hatte der Rbb berichtet.

Bereits im vergangenen Jahr war ein siebenjähriger Junge in Berlin von einer Kugelbombe lebensgefährlich verletzt worden.