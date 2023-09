Hauseigentümer will mit Schlägertrupp Mieter in Neukölln loswerden: SEK greift ein

Die Polizei zog das SEK hinzu. © Morris Pudwell

Um ungeliebte Mieter aus der Wohnung zu drängen, schreckte dieser offenbar weder vor Gewalt noch vor Bedrohung zurück. In diesem Fall soll er sich Unterstützung von mehreren Männern geholt haben. Mindestens einer der Mieter sollte dadurch eingeschüchtert und zum Ausziehen bewogen werden.

Eine gängige Praxis, die immer mal wieder in Berlin vorkommen soll. Am Donnerstagabend verschärfte sich die Situation in der Karl-Marx-Straße 40 in Neukölln aber derart, dass das SEK vor der Tür stand.

Die Vorgeschichte: Schon am Mittwochabend eskalierte der Miet-Zoff. Nach TAG24-Information erstattete der Hauseigentümer den Mietern einen Besuch ab. Im Schlepptau mehre Männer.

Auf dem Gehweg kam es schließlich zu einer blutigen Auseinandersetzung. Der Hauseigentümer, der mit einem Messer bewaffnet war, soll einen Mann an der Hand verletzt haben. Weitere Männer sollen mit Schusswaffen hinter einem Auto bzw. auf der Straße gestanden haben.

Die Polizei rückte an, nahm den Hauseigentümer vorläufig fest, die bewaffneten Männer ergriffen jedoch die Flucht, kehrten aber nur einen Tag später zurück. Daraufhin erkannten die Mieter das Einschüchterungs-Duo vom Vortag und verständigten die Polizei. Sie sollen sich in einer Wohnung im dritten Stock aufgehalten haben.