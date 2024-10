Berliner Social-Media-Ikone Günther Krabbenhöft offenbart sein Ausgeh-Geheimnis

Günther Krabbenhöft (79) genießt seine Freiheit im Alter. © Britta Pedersen/dpa

"Wenn ich immer sage, dass ich am Sonntag zum Gottesdienst gehe, meine ich, dass ich am Sonntagvormittag in einen Club gehe", sagt der als Stil-Ikone und lebensfroher Partygänger bekannte Berliner, der aus Hildesheim stammt, der "Augsburger Allgemeinen".

"Die Leute dort tanzen schon die ganze Nacht. Die Partypeople sind schon erschöpft, und der alte Herr stößt fit am Morgen dazu. Die Jungen fragen sich: Was hat der Alte genommen? Die Antwort lautet: einfach nur eine Mütze Schlaf."

Krabbenhöft genießt seine Freiheit im Alter. "Ich bin kein Großvater, der zu Hause sitzt und wartet, dass er besucht und bespaßt wird. Ich habe so viel Lust aufs Leben. Wenn ich in einen Club gehe, in dem mir die Bässe um die Ohren fliegen, gibt mir das Kraft."

Krabbenhöft geht seit fast zehn Jahren regelmäßig zum Tanzen in Berliner Technoclubs.