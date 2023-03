Spee und "Senftenberger Sitzei": Die Kult-Produkte der DDR!

Berlin - Ein leuchtend rotes Ding aus Plaste, formvollendet und alltagspraktisch: Das "Senftenberger Sitzei" gehört zu den originellsten Relikten, die das Berliner DDR-Museum in seinem neuen Bildband "DDR-Alltag in 200 Objekten" präsentiert.

"Wohl niemals in der Geschichte hat es einen so harten Schnitt in der Objektwelt gegeben, wie am 1. Juli 1990", heißt es in der Einleitung zum Buch.

Dieser Hauch von Weißt-du-noch durchzieht das ganze Buch - von Tempolinsen bis zum Kunsthonig ("plus zehn Prozent Bienenhonig"), vom Kaffeemix bis zu Karo-Zigaretten, von Florena Kölnisch Wasser bis zum Spee Mehrzweckwaschmittel. Produkte, die jeder und jede in der DDR kannte und von denen nur sehr wenige überlebt haben.

So "genießt die materielle Hinterlassenschaft des untergegangenen Staates heute beinahe kultische Verehrung", schreiben die Macher des Bildbands, der am 1. April offiziell erscheint.

Auch an die Kamera "Penti II" wird in dem DDR-Bildband erinnert. © Thorsten Heideck/DDR Museum/dpa

Das Senftenberger Sitzei übrigens überlebte die deutsche Vereinigung wie einige andere DDR-Klassiker.

Das Buch erzählt die Geschichte so: Designer Peter Ghyczy hatte den originellen Gartensessel zwischen 1968 und 1972 in einer westdeutschen Firma in Lemförde in Niedersachsen entwickelt. Als diese ihre Design-Abteilung schloss, wurde die Polyurethan-Technik an die DDR verkauft und mit ihr die Rechte am Sitzei.

In den 1990er Jahren nahm Ghyczy die Produktion in einer eigenen Firma in den Niederlanden wieder auf.