Amateur-Kicker bricht auf dem Platz zusammen und stirbt

Berlin - Schock im Berliner Amateur-Fußball ! Am Sonntag ist in der Kreisliga Kapitän Sven Franke auf dem Feld zusammengebrochen, lag seitdem im künstlichen Koma. Drei Tage später teilte sein Verein Spandauer SV mit: Er hat den Kampf verloren. Der Amateur-Kicker starb im Alter von nur 40 Jahren.

Der Amateur-Fußballer (†40) starb zwei Tage nach seinem Zusammenbruch im Krankenhaus. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Was war passiert? Beim Spiel gegen Sperber Neukölln (4:1) brach Franke in der 86. Minute plötzlich zusammen. Eine anwesende Betreuerin der Junioren leitete sofort eine Herzmassage ein, übergab ihn dann nach bangen acht Minuten an den Rettungsdienst.

Im Herzzentrum wurde er schließlich in ein künstliches Koma versetzt, doch schon zwei Tage später war klar: Er wird nicht mehr aufwachen.

"Diese traurige Gewissheit hat uns bestürzt und tief getroffen", teilten die Spandauer auf ihrer Homepage mit. Am Dienstag um 19.46 Uhr starb der Abwehrspieler schließlich.

"Der Spandauer SV verliert einen vorbildlichen und erfahrenen Sportsmann. Der Verlust wiegt schwer. Wir sind als gesamter Verein fassungslos, bestürzt und sehr traurig", heißt es in der Mitteilung.