Fans verstimmt! Ex-Dynamo-Kapitän wechselt die Seiten und heuert bei Union an

Berlin - Dieser Wechsel schlägt hohe Wellen! Dynamos langjähriger Kapitän Chris Reher (32), zuletzt auch Co-Trainer der BFC-Profis, verlässt nicht nur den Verein - er schließt sich ausgerechnet dem verhassten Rivalen Union Berlin an.

Ex-Dynamo-Profi Chris Reher (32) ist seit Sommer 2025 ausschließlich in der Trainerjacke unterwegs, ob bei den Herren oder in der Jugend. © instagram.com/bfcdynamo_official (Screenshot)

Als die Eisernen am Montag recht nüchtern ihren Trainerstab im NLZ für die Saison 2026/27 präsentierten, stach der Name Reher heraus.

Hoppla, der Wahlberliner schien doch eigentlich mit dem BFC verheiratet! Stattdessen schlüpft Reher in die Trainingsjacke des Eisernen Rivalen, wird Co-Trainer der U14.

2022 feierte Reher die Regionalliga-Meisterschaft mit dem BFC, holte als Kapitän in seinem letzten Spiel den Berliner Pokalsieg nach Hohenschönhausen. Anschließend verdiente sich der gebürtige Dresdner sogar als Jugendtrainer des BFC. Jetzt wechselt er die Seiten!

Warum, daraus machen alle Parteien offiziell ein großes Geheimnis. Auch auf TAG24-Anfrage wollte sich der BFC nicht zu den Beweggründen des Reher-Wechsels äußern.

Fakt ist: Bei den BFC-Anhängern sorgte die Nachricht auf jeden Fall für Verstimmung, Reher zählt mit 224 Partien zu den Rekordspielern der Dynamos (Rang zwölf der ewigen Liste).

Viele Fans hätten ihn sich eines Tages als Cheftrainer der Herren vorstellen können. Daraus wird so schnell nichts!