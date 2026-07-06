Nächster Transferknaller! VSG Altglienicke holt nach Brooks auch Cigerci
Berlin - Die VSG Altglienicke macht ernst im Titelkampf der Regionalliga Nordost! Nach John Anthony Brooks (33) schnappt sich die VSG auch Tolga Cigerci (34).
Der Routinier spielte zuletzt bei Energie Cottbus und trug maßgeblich zum Aufstieg bei. Beide Partien konnten sich allerdings nicht auf einen neuen Vertrag verständigen.
Deshalb zieht der ältere Cigerci-Bruder jetzt weiter und unterschriebt bei dem Verein, bei dem sein jüngerer Bruder Tolcay (31, Cottbus) seiner Karriere einst einen großen Schub gab.
"Tolcay hat sich bei der VSG immer wohlgefühlt. Ich verfolge die VSG seit 2020, und was sich hier entwickelt hat, ist beeindruckend. Jetzt beginnt ein neues Kapitel, in einem Verein, der sich für meine Familie seit Jahren wie ein Zuhause anfühlt. Ich komme, um Verantwortung zu übernehmen: auf dem Platz, für die jungen Spieler, für das, was dieser Verein vorhat", erklärt Tolga Cigerci.
VSG-Kaderplaner Michael Steiner führt aus: "Tolga gibt unserem Zentrum zusätzliche Qualität, Ruhe und Übersicht, das hat er über Jahre auf höchstem Niveau gezeigt. Er macht uns breiter, erfahrener und flexibler."
VSG Altglienicke strebt mit Tolga Cigerci und John Anthony Brooks mehr denn je nach der 3. Liga
Die Verpflichtung Cigercis ist nach dem Transfer von Brooks die nächste Ansage an die Regionalliga Nordost. Das Duo kommt zusammen auf über 300 Bundesliga-Spiele, spielte zwischen 2013 und 2016 zusammen für die Hertha.
Jetzt haben sie zum Ende ihrer Karriere eine neue Mission: Die VSG Altglienicke erstmals in die 3. Liga führen.
Spätestens nach diesen Transfers ist klar: Die Südostberliner streben in der Saison, in der die Regionalliga Nordost über einen direkten Aufstiegsplatz verfügt, mit aller Macht nach oben.
Zuvor hatte die VSG unter anderem in Sven Sonnenberg (28), Anthony Barylla (29) und Lennart Czyborra (27) weitere namhafte Neue vorgestellt, die lange im Profifußball unterwegs waren.
Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa