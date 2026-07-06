Nächster Transferknaller! VSG Altglienicke holt nach Brooks auch Cigerci

Berlin - Die VSG Altglienicke macht ernst im Titelkampf der Regionalliga Nordost! Nach John Anthony Brooks (33) schnappt sich die VSG auch Tolga Cigerci (34).

Tolga Cigerci (34) führte Energie zuletzt zum Aufstieg, jetzt heuert er in der 4. Liga bei Altglienicke an. © Frank Hammerschmidt/dpa

Der Routinier spielte zuletzt bei Energie Cottbus und trug maßgeblich zum Aufstieg bei. Beide Partien konnten sich allerdings nicht auf einen neuen Vertrag verständigen.

Deshalb zieht der ältere Cigerci-Bruder jetzt weiter und unterschriebt bei dem Verein, bei dem sein jüngerer Bruder Tolcay (31, Cottbus) seiner Karriere einst einen großen Schub gab.

"Tolcay hat sich bei der VSG immer wohlgefühlt. Ich verfolge die VSG seit 2020, und was sich hier entwickelt hat, ist beeindruckend. Jetzt beginnt ein neues Kapitel, in einem Verein, der sich für meine Familie seit Jahren wie ein Zuhause anfühlt. Ich komme, um Verantwortung zu übernehmen: auf dem Platz, für die jungen Spieler, für das, was dieser Verein vorhat", erklärt Tolga Cigerci.