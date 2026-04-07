Kurz vor Abstiegsendspiel: Nordost-Klub feuert Trainer

Berlin - Dubioser Trainerwechsel in der Regionalliga Nordost! Schlusslicht Hertha 03 Zehlendorf hat Trainer Tilman Käpnick (32) gefeuert, der mit dem Liga-Schlusslicht vor Kurzem Spitzenreiter Lok Leipzig geschlagen hatte.

Tilman Käpnick (32) hatte Kellerkind Hertha 03 Zehlendorf seit September wieder in die Spur gebracht. © Picture Point / Sven Sonntag

Mit 2:0 hatten die Berliner völlig überraschend im Bruno-Plache-Stadion triumphiert, davon ist knapp zwei Wochen später nichts mehr übrig.

Denn Käpnick, der erst im Oktober vom erfolglosen Steffen Israel (40) übernommen hatte, muss nach gut sechs Monaten und 21 Punkten in 19 Spielen wieder gehen.

Und sein Abgang wirft Fragen auf! In einem knappen Statement schreiben die Zehlendorfer, dass "in den vergangenen Tagen rote Linien überschritten wurden", die dem Verein "keine andere Wahl gelassen haben".

Ins Detail gingen Klub und Präsident Kamyar Niroumand nicht. Klar ist nur: Der Abschied des zweiten Cheftrainers in dieser Saison ist besiegelt und ein Nachfolger steht für die ausstehenden neun Saisonspiele noch nicht fest.

Käpnick war seit Januar 2025 für Zehlendorf tätig, zunächst als Jugendtrainer der U19.