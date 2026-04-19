Totalcrash perfekt: Viktoria Berlin steigt in die 6. Liga ab – und keinen interessiert's

Berlin - Der dritte Abstieg binnen vier Jahren ist praktisch besiegelt! Der frühere Drittligist Viktoria Berlin spielt künftig sechstklassig.

Ins Stadion Lichterfelde von Viktoria Berlin verirrten sich spätestens nach dem Abstieg immer weniger Fans. (Archivfoto) © imago / Picture Point

Nach der 0:3-Niederlage im Heimspiel gegen Tasmania Berlin ist der Rückstand aufs rettende Ufer fünf Spieltage vor Schluss auf 15 Punkte und minus 46 Tore angewachsen. Mit anderen Worten: Der Totalcrash ist perfekt!

Viktoria liegt nach 25 von 30 Spieltagen auf dem 16. und letzten Tabellenplatz, mindestens die beiden Schlusslichter der Liga steigen ab.

Für die Himmelblauen bedeutet das ab kommender Saison: Berlin-Liga und der endgültige Absturz in den Amateurfußball. Die Zuschauerzahlen in Berlin-Lichterfelde riechen schon länger nach Breitensport.

Nur einmal in 2026 knackte Viktoria überhaupt die hundert Anwesenden, auch beim Endspiel gegen Spitzenreiter Tasmania Berlin blieb das Stadion (bis zu 3600 Zuschauer möglich) gähnend leer. Sage und schreibe 69 Fans hielten am Sonntag den Himmelblauen die Stange.

Dabei schickte sich "Viki" einst an, die "dritte Kraft Berlins" hinter Hertha BSC und Union Berlin zu werden.

Doch der Verein, das 2013 aus einer Verschmelzung des BFC Viktoria 1889 und des Lichterfelder FC Berlin entstand, hat nicht nur durch den abermaligen Abstieg Kredit bei den Fans verspielt.