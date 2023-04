Trubel im Brandenburg-Pokal: Halbfinale muss aus Sicherheitsgründen verlegt werden!

Krieschow - Eigentlich sollte am Ostersamstag das Halbfinal-Duell des Brandenburger Landespokals zwischen dem VfB Krieschow und Energie Cottbus steigen. Daraus wird nichts, Termin und Spielort hängen angesichts von Sicherheitsbedenken in der Schwebe.

Rassiges Duell: Es kommt dieses Jahr im Brandenburger Landespokal-Halbfinale zur Wiederauflage des Finals von 2022 zwischen Energie Cottbus und dem VfB Krieschow. © IMAGO / Matthias Koch

Als am Freitag vor einer Woche der Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) eine Pressemitteilung herausgab, zeichnete es sich bereits ab: Das für Ostersamstag geplante Cottbuser Pokal-Halbfinale wird nicht planmäßig stattfinden können.

Der Grund: Sicherheitsbedenken der Polizei. Dabei ist nicht nur die Einsatzbereitschaft der Beamten am Ostersamstag ein Problem. Denn zwischen den beiden Klubs herrscht dicke Luft!

Dazu muss man wissen, dass Krieschow - ein Ort der Gemeinde Kolkwitz - nur 14 Kilometer von Cottbus entfernt liegt. Und die Klubs mittlerweile eine ausgeprägte Rivalität pflegen.

Das war nicht immer so, denn Krieschow galt lange als Auffangbecken für ehemalige Profis von Energie Cottbus, denen der ganz große Sprung nicht gelang und die und jetzt einem geregeltem Beruf oder einer Ausbildung nachgehen.

Doch der Emporkömmling will mehr: Raus aus dem Schatten des großen Nachbarn treten. Seit einiger Zeit gibt es ein Hauen und Stechen um Sponsoren und Spieler.

Und auch sportlich hat der "Dorfklub" große Sprünge gemacht, spielt in der zweiten Saison hintereinander um den Aufstieg in die Regionalliga Nordost mit. Also der Liga, in der Ex-Bundesligist Energie Cottbus seit vier Jahren festhängt.