Steinmeier und Giffey eröffnen Gedenk-Wochenende zur Märzrevolution in Berlin

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67, SPD) sprach am Freitag im Schloss Bellevue anlässlich des 175. Jahrestages der Märzrevolution. © Joerg Carstensen/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67, SPD) und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (44, SPD) eröffnen das Projekt am Samstag (11 Uhr) an historischem Ort an der Kreuzung Friedrichstraße/Jägerstraße in Berlin-Mitte.

Das ganze Wochenende lang gibt es anlässlich des 175. Jahrestags außerdem zahlreiche Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen und Kunstinstallationen.

Der 18. März 1848 gilt als wichtiger Punkt der Revolution von 1848/49. Die Ereignisse machten den Weg frei zur ersten geschriebenen Verfassung des damaligen preußischen Staates.

An dem Tag hatten sich zahlreiche Menschen vor dem Berliner Schloss versammelt - in Erwartung einer Reaktion des Königs auf zuvor überbrachte Forderungen. Zwei Schüsse lösten einen Barrikadenkampf aus, der schnell das Stadtzentrum erfasste, eine Barrikade befand sich an der Friedrichstraße Ecke Jägerstraße.