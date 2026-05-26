Streit zwischen zwei Gruppen vor Lokal eskaliert: Schüsse in Reinickendorf

Berlin - Kaum ein Tag vergeht in Berlin ohne Schüsse: Nun sind im Ortsteil Lübars (Bezirk Reinickendorf) erneut mehrere vor einem Lokal gefallen.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Denis Zielke/TAG24

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stritten sich am späten Montagabend zwei Gruppen in einer Gaststätte an der Quickborner Straße Ecke Möbelweg.

Danach gingen die Kontrahenten gegen 22 Uhr nach draußen. Dort seien mehrfach Schüsse abgefeuert worden, schrieb die Polizei.

Die mutmaßlich Beteiligten flüchteten noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte.

Die Beamten stellten am Tatort mehrere Patronenhülsen sicher.

Hinweise auf verletzte Personen oder Sachbeschädigungen hätten sich bislang nicht ergeben.

Ob die im November 2025 eingerichtete Sondereinheit "Ferrum" des Landeskriminalamts (LKA) die weiteren Ermittlungen übernimmt, ließ die Polizei offen.