Kein Strom und kein Internet: Großer Ausfall an FU in Berlin - Gebäude geschlossen

Berlin - Wegen eines Stromausfalls an der Freien Universität (FU) in Berlin sind Bibliotheken und andere Einrichtungen zum Teil geschlossen oder haben eingeschränkte Öffnungszeiten.

In mehreren Gebäuden gibt es keinen Strom, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Den bisherigen Kenntnissen der FU zufolge entstand der Fehler im Stromsystem. Auch mehrere IT-Systeme waren deshalb ausgefallen. Hinweise auf einen Hackerangriff gebe es nicht.

"Aktuell werden wichtige wissenschaftliche Versuche, Kühlsysteme und Geräte gesichert. Details zu langfristigen Schäden sind noch nicht bekannt", erklärte der FU-Sprecher.

Der Ausfall ereignete sich in der Nacht auf Montag. Betroffen seien vor allem Gebäude in der Arnimallee, Takustraße, Grunewaldstraße und weiteren nahe gelegenen Straßen in Dahlem. Der Campus der Hochschule in Lankwitz und der Campus in Düppel seien nicht betroffen.

Die betroffenen Fachbereiche informierten über soziale Medien, auf ihren Webseiten und über andere Kommunikationswege zu den Einschränkungen und Öffnungszeiten.