Terroranschlag vor 9 Jahren: Berlin gedenkt der Opfer am Breitscheidplatz

Berlin - Zum Jahrestag des Terroranschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember ist wieder eine Gedenkveranstaltung geplant.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) wird an der Gedenkveranstaltung teilnehmen. © Jens Kalaene/dpa

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) nimmt am Abend an der Andacht in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche teil.

Im Anschluss werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Mahnmal "Der Riss" schweigend der Opfer gedenken.

Um 20 Uhr verliest Pfarrerin Sarah-Magdalena Kingreen (37) die Namen der Opfer, und zur Uhrzeit der Tat um 20.02 Uhr werden wie in den vergangenen Jahren die Kirchenglocken geläutet.

Wegner betonte die Bedeutung des jährlichen Gedenkens: "Es ist wichtig, dass wir jedes Jahr in der Gedächtniskirche der Opfer gedenken – aber uns auch erinnern an die Erstversorger und Helferinnen und Helfer, die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, die Schausteller, die den Terroranschlag am 19. Dezember vor Ort erlebt haben."

Berlin werde diese Menschen nicht vergessen. "Der Terroranschlag muss uns immer eine Mahnung sein."