Trotz Visum in US-Abschiebehaft: Berliner Tattoo-Girl kommt heute endlich frei

Berlin - Das Abschiebe-Drama nimmt endlich ein Ende. Die Berliner Tattoo-Künstlerin Jessica Brösche (29) kommt am heutigen Dienstag endlich frei - nach unfassbaren 44 Tagen in Abschiebe-Haft!

"Ich glaube es erst, wenn ich sie wieder in meine Arme schließen kann", sagte ihre Mutter gegenüber Bild . Darauf muss sie allerdings noch etwas warten. Ihrer Tochter zufolge soll sie am 13. März in Deutschland landen. Wo genau, ist noch unbekannt.

Nikita Lofving (37, l.) kämpfte für die Freiheit ihrer Freundin Jessica. © Screenshot/Instagram/nikita.nikinga

Obwohl die Berlinerin das für Touristen benötigte gültige Visum ESTA besaß, verweigerte man ihr nicht nur die Einreise, sondern steckte sie zunächst gar in Einzelhaft - wegen "Problemen mit ihrem Visum", heißt es in einer extra aufgerufenen GoFundMe-Kampagne.

Der Grund: Die Tattoo-Beauty hatte ihr Tätowier-Besteck dabei. Das reichte den Amerikanern offenbar aus, um es als Verstoß gegen das ESTA-Visum zu werten. Sie gingen wohl davon aus, dass sie damit illegal arbeiten möchte.

Es war nicht ihr erster Besuch in den USA. Probleme mit dem Visum habe es nie gegeben - bis jetzt. Statt Zeit mit ihrer Freundin in Nikitas Haus in Los Angeles zu verbringen und an einigen neuen Projekten zu arbeiten, landete sie stattdessen in US-Abschiebehaft.

"Ich will einfach nur nach Hause", sagte die verzweifelte Deutsche in einem Telefoninterview mit dem US-TV-Sender KGTV. Jetzt wird es endlich Realität - nach langen 44 Tagen!