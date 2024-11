Mehr als 300 Veranstaltungen und tanzende Roboter: Science Week startet in Berlin!

Berlin - Am Freitag beginnt in Berlin das Wissenschaftsfestival Berlin Science Week. Das Programm soll Menschen Themen aus Wissenschaft und Forschung näher bringen und bietet mehr als 300 Veranstaltungen.

Zentrale Anlaufstelle der Berlin Science Week ist das Museum für Naturkunde. © Ole Spata/Berlin Science Week/dpa

Zum Angebot gehören Ausstellungen, Diskussionsrunden, Workshops und Filmvorführungen. Das Festival geht bis zum 10. November. Es ist zum größten Teil kostenlos und für alle Interessierte zugänglich.

Heute Nachmittag findet an der Technischen Universität eine Diskussion darüber statt, wie Menschen mit Robotern zusammen leben wollen.

Wer vielleicht schon einen eigenen Roboter besitzt, oder durch Uni oder Schule Zugang dazu hat, kann sich am Sonntagabend auf ein besonderes Event freuen: In der Spreelunke am Holzmarkt wird gemeinsam ein Roboter-Tanz eingeübt.

"Höhepunkt ist am Ende eine absolut synchrone Choreografie, bei dem alle Robots (und die anwesenden Menschen) gemeinsam den gleichen Raummustern folgen", wie es in der Event-Beschreibung heißt.