15-Jährige von Streifenwagen angefahren und schwer verletzt - dann schlägt Mann plötzlich auf Polizistin ein

Berlin - In der Silvesternacht soll ein Polizeiwagen in Berlin-Buckow eine 15-Jährige angefahren haben. Das Mädchen erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.

Die 15-Jährige erlitt beim Zusammenprall mit dem Polizeiauto schwere Kopfverletzungen. (Symbolbild) © 123RF/sir270

Wie am Montagmittag mitgeteilt wurde, soll ein Sprinter der Polizei gegen 0.15 Uhr in Alt-Buckow in Richtung Marienfelder Chaussee unterwegs gewesen sein.

Auf Höhe der Dorfkirche sei eine 15-Jährige, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Straße gelaufen. Die Polizei konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und so kam es zu einem Zusammenstoß.

Das Mädchen wurde dabei schwer am Kopf verletzt.

Nach dem Unfall trat ein unbekannter Mann an den Polizeiwagen heran und schlug der Polizistin, die den Unfallwagen fuhr, mehrfach ins Gesicht. Anschließend gelang es dem Täter, mit der Unterstützung von anderen Personen, zu flüchten.

Die Jugendliche wurde von Bekannten, die sich ebenfalls am Unfallort aufhielten, in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamtin erlitt ebenfalls Verletzungen, die ambulant behandelt werden mussten.