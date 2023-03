26-Jährige von Tram erfasst: Sie schwebt in Lebensgefahr

Berlin - In der Nacht zum heutigen Montag wurde eine Fußgängerin in Berlin-Marzahn von einer Tram angefahren und lebensbedrohlich verletzt.

Die Feuerwehr wurde nach Berlin-Marzahn alarmiert. © Dominik Totaro

Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll die 26-Jährige gegen 0.40 Uhr versucht haben, die Straßenbahngleise der Stendaler Straße zu überqueren, als die von rechts kommende Tram die Fußgängerin erfasste.

Die Straßenbahn der Linie M6 war in Fahrtrichtung Hackerscher Markt unterwegs, als sie mit der Fußgängerin an einem "schienengleichen Wegeübergang" in Laufrichtung Zerbster Straße kollidierte.

Die 26-Jährige erlitt durch den Unfall lebensbedrohliche Verletzungen und wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 35-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und wurde zur Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.