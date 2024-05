Radfahrer (51) an Kreuzung von Auto angefahren: Not-Operation!

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mitte ist ein Radfahrer (51) am Mittwochmittag schwer verletzt worden.

An der Axel-Springer-Straße in Berlin-Mitte gab es am Mittwoch einen schweren Verkehrsunfall. (Archivbild) © Johannes Eisele/dpa

Wie die Polizei mitteilte, radelte der Mann gegen 13.05 Uhr die Axel-Springer-Straße entlang.

Als der 51-Jährige an der mit Ampeln geregelten Kreuzung nach links in die Leipziger Straße abbog, wurde er von einem Autofahrer (26) angefahren und stürzte auf die Straße.

Der Radfahrer erlitt unter anderem Verletzungen am Kopf und wurde zunächst am Unfallort von einem Fußgänger erstversorgt. Danach kam er in eine Klinik, wo er notoperiert werden musste.

Eine freiwillige Alkoholkontrolle bei dem Autofahrer blieb negativ. Der 26-Jährige blieb unverletzt.