66-Jähriger von Straßenbahn angefahren und in Krankenhaus gestorben

Berlin - Ein Fußgänger der am 25. Februar in Berlin von einer Straßenbahn angefahren wurde, ist seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der 24-jährige Tramfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und hat den Fußgänger erfasst. (Symbolfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, starb der 66-Jährige bereits am vergangenen Donnerstag im Krankenhaus.

Der Mann lief laut Behörde am Unfalltag gegen 14 Uhr an der Kreuzung Landsberger Allee/Blumberger Damm in Marzahn vor den Zug.

Der Rentner soll dabei eine rote Ampel missachtet haben.

Mit einer Notbremsung versuchte der 24-jährige Tramfahrer vergeblich, die Bahn anzuhalten. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Fußgänger wurde zu Boden geschleudert und kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er umgehend operiert werden musste. Der Fahrer erlitt einen Schock.