Auf Flucht vor Polizei: Auto landet an Hauswand - drei Verletzte!

Berlin - Schneller, als die Polizei erlaubt! In der Nacht zu Mittwoch (kurz nach 2 Uhr) ist den Beamten in Tempelhof ein Raser aufgefallen.

Der 19-Jährige verlor die Kontrolle über den Wagen. © Morris Pudwell

Mit hoher Geschwindigkeit bog der VW am Platz der Luftbrücke in den Columbiadamm ein. Mit Blaulicht und Martinshorn nahm die Polizei die Verfolgung auf.

Dieser dachte jedoch nicht daran, sich kontrollieren zu lassen und drückte stattdessen aufs Gaspedal. Er war so schnell unterwegs, "dass ihm die Polizeikräfte nicht mehr folgen konnten", teilte die Polizei mit.

Erst in Neukölln endete die rasante Verfolgungsjagd – an einer Hauswand. Der 19-jährige VW-Fahrer hatte am Columbiadamm Ecke Fontanestraße einen Unfall gebaut.

Den Ermittlungen zufolge soll er bei Rot über die Ampel gefahren sein, dann verlor der Bleifuß-Teenie die Kontrolle über den Wagen. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Ampel, kippte auf die Seite und rutschte anschließend gegen die Hauswand.

Der Fahrer sowie die beiden 18 und 19 Jahre alten Insassen wurden durch den Unfall verletzt. Alle drei mussten ins Krankenhaus.