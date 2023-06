Auto-Crash in Lichtenberg: Fahrer ohne Führerschein muss ins Krankenhaus

Berlin - Am Sonntag krachte es gegen 17.30 Uhr in Berlin-Lichtenberg zwischen einem VW und einem Mitsubishi. Der Fahrer des Mitsubishi musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Autos fahren am Morgen auf der Frankfurter Allee in Richtung Innenstadt entlang (Symbolbild). © Christophe Gateau/dpa

Der Crash ereignete sich nachmittags in der Rathausstraße. Nach Angaben der Polizei war ein 56-Jähriger mit seinem VW in der Frankfurter Allee in Richtung Ruschestraße unterwegs.

Beim Linksabbiegen in die Rathausstraße krachten er und seine Mitfahrer (16, 24) in einen 37-jährigen Mitsubishi-Fahrer. Der entgegenkommende Wagen befuhr die Frankfurter Allee in Richtung Gürtelstraße.

Die Polizisten stellten bei der Aufnahme des Unfalls fest, dass der 37-Jährige keinen gültigen Führerschein besaß.

Nach dem Unfall klagte er über Kopf- und Nackenschmerzen, die stationär im Krankenhaus behandelt wurden.

Zusätzlich musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Beim 37-Jährigen kam der Verdacht auf, mit "berauschenden Mitteln" am Steuer gesessen zu haben. Der 56-Jährige und seine beiden Mitfahrer standen unter Schock, wollten aber nicht behandelt werden.