02.04.2025 16:19 Auto durchbricht Absperrung und rast durch das Brandenburger Tor

Schockmoment am Berliner Wahrzeichen am Dienstagabend! In Berlin-Mitte ist ein Auto durch das Brandenburger Tor gebraust. Am Steuer: ein Rentner.

Von Denis Zielke

Der Pariser Platz ist ein belebter Ort, auf dem viele Passanten und Touristen unterwegs sind. (Archivbild) © Jonathan Penschek/dpa Der 84-jährige Fahrer habe sich nach dem Unfall "verhaltensauffällig" gezeigt und sei daher in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die wilden Szenen getreu dem Motto "Rentner am Steuer – ungeheuer?" spielten sich am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr ab. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Mann mit seinem Auto über den Pariser Platz zum Brandenburger Tor, legte dann kurz den Rückwärtsgang ein und stoppte den Wagen. Dann sei er aber weitergefahren - und zwar durch die rechte Seite des Wahrzeichens, wie es weiter hieß. Dabei soll er einen Poller aus der Verankerung gerissen haben. Anschließend kam der Wagen den Angaben zufolge auf der anderen Seite auf dem Platz des 18. März zum Stehen. Wie durch ein Wunder gab es keine Verletzten. Auch das Brandenburger Tor wurde nicht beschädigt. Die Polizei beschlagnahmten den Führerschein und den Autoschlüssel des 84-Jährigen. Ein Blick auf die Zahlen: Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind Autofahrer im Seniorenalter vergleichsweise selten in Unfälle verwickelt. Wenn doch, dann sind die Rentner oft Verursacher.

