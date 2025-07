BVG-Busfahrer verliert Bewusstsein und kracht gegen geparkte Autos

Berlin - In Berlin-Karlshorst hat der Fahrer eines BVG-Busses am Dienstagabend das Bewusstsein verloren und ist mit dem Linienbus gegen zehn geparkte Autos geprallt.

Der Bus kam in einem Graben zum Stehen und musste mit einem Kran geborgen werden. © Berliner Feuerwehr

Er sei bei dem Unfall am Dienstagabend verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Den Angaben zufolge war der 64-Jährige gegen 21.50 Uhr mit dem Bus der Linie 296 auf der Zwieseler Straße unterwegs, als er bewusstlos wurde.

Anschließend sei Linienbus ungesteuert gegen die Wagen am Straßenrand gekracht und kam in einem Graben zum Stehen, hieß es weiter.

Dabei wurden nach Angaben der Polizei auch ein Verkehrsschild, ein Baum, eine Mülltonne und ein Stromverteilerkasten beschädigt.