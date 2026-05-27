Auto durchbricht Zaun und rast auf Grundstück: Fahrer stirbt im Krankenhaus

Berlin - Am Dienstagmorgen ist ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Köpenick tödlich verunglückt.

Der Senior (†85) ist an einer Einmündung einfach geradeaus weitergefahren und auf ein Grundstück gerast. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Der 85-Jährige wurde zwar umgehend von Ersthelfern und Einsatzkräften reanimiert, dennoch starb der Senior später im Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen war der Autofahrer am Dienstag gegen 7.30 Uhr an der Einmündung Ortolfstraße/Bohnsdorfer Weg/Auerswaldstraße einfach geradeaus weitergefahren.

In der Folge durchbrach er mit seinem Wagen den Gartenzaun sowie die gemauerte Grundstücksbegrenzung eines Einfamilienhauses und kam erst an der Fassade zum Stehen.

Vorbeifahrende Zeugen eilten dem Verunglückten sofort zu Hilfe und leiteten die Wiederbelebung ein.

Ob auch Schäden an dem Haus selbst entstanden sind, teilte die Behörde nicht mit. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst ebenfalls keine Informationen vor.