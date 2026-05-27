Auto durchbricht Zaun und rast auf Grundstück: Fahrer stirbt im Krankenhaus
Berlin - Am Dienstagmorgen ist ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Köpenick tödlich verunglückt.
Der 85-Jährige wurde zwar umgehend von Ersthelfern und Einsatzkräften reanimiert, dennoch starb der Senior später im Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.
Nach ersten Erkenntnissen war der Autofahrer am Dienstag gegen 7.30 Uhr an der Einmündung Ortolfstraße/Bohnsdorfer Weg/Auerswaldstraße einfach geradeaus weitergefahren.
In der Folge durchbrach er mit seinem Wagen den Gartenzaun sowie die gemauerte Grundstücksbegrenzung eines Einfamilienhauses und kam erst an der Fassade zum Stehen.
Vorbeifahrende Zeugen eilten dem Verunglückten sofort zu Hilfe und leiteten die Wiederbelebung ein.
Ob auch Schäden an dem Haus selbst entstanden sind, teilte die Behörde nicht mit. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst ebenfalls keine Informationen vor.
Unklar ist auch, ob bei dem betagten Mann im Vorfeld des Unfalls ein medizinisches Problem vorlag. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa