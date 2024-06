14.06.2024 10:05 Auto kracht in Bus und hinterlässt 70 Meter langes Trümmerfeld

Ein Auto ist am Donnerstagabend in Altglienicke in einen Bus gefahren. Dieser kam in den Gegenverkehr und stieß an parkende Autos.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - In Altglienicke hat es am Donnerstagabend ordentlich gekracht. Eine 52-Jährige ist in der Germanenstraße/Rosestraße gegen 18.50 Uhr mit einem BVG-Bus zusammengestoßen, was eine Kettenreaktion zur Folge hatte. Der BVG-Bus geriet durch den Crash in den Gegenverkehr. © Morris Pudwell Die Autofahrerin fuhr aus bislang ungeklärter Ursache in den Linienbus. Dadurch kam der Bus wiederum in den Gegenverkehr und stieß schließlich gegen geparkte Fahrzeuge am Straßenrand. Der heftige Unfall verursachte nicht nur einen immensen Sachschaden, sondern hinterließ auch noch ein rund 70 Meter langes Trümmerfeld. So stand ein Ford quer auf dem Bürgersteig und wurde in den Zaun eines Grundstücks gedrückt. Davor stand ein völlig zerstörter Skoda. Sogar ein Ast brach ab und stürzte auf das Privatgrundstück. Ein Toyota nahm es mit einem Baum auf. Der Wagen war nur noch ein Schrotthaufen. Über eineinhalb Stunden musste die Germanenstraße voll gesperrt werden. Während die 52-Jährige und ihre Beifahrerin mit dem Schrecken davonkamen, wurde der Busfahrer bei dem Unfall verletzt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Er musste ins Krankenhaus. Mehrere parkende Autos hatte es erwischt. © Morris Pudwell Sieht auf den ersten Blick aus wie ein entwurzelter Baum, ist aber ein großer Ast im Vorgarten. © Morris Pudwell Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Titelfoto: Morris Pudwell