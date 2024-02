Autofahrer fährt Radler um und lässt ihn verletzt auf Straße liegen

Ein Polizist stellt das Fahrrad des 41-Jährigen am Unfallort sicher. © Morris Pudwell

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, zog sich der 41-Jährige bei einem Sturz Verletzungen am Rücken, am linken Bein sowie an der rechten Schulter zu. Außerdem soll der Mann über Atemnot geklagt und sich nicht mehr an seine Fahrt erinnert haben.

Nach einer ersten Behandlung am Unfallort wurde er vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen war der Radler gegen 21.45 Uhr im Stadtteil Friedrichshain auf dem Fahrradstreifen der Frankfurter Allee unterwegs.

Als er die Fahrbahn auf Höhe der Weichselstraße überqueren wollte, wurde er von einem schwarzen Auto erfasst, das zu schnell unterwegs gewesen sein soll. Der Autofahrer habe zwar zunächst noch gebremst und sei nach dem Zusammenprall kurzzeitig stehen geblieben, fuhr anschließend aber davon.