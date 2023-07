Bei Probefahrt gestürzt: Radfahrer (†62) stirbt nach Not-OP im Krankenhaus

Nach einem Sturz in Berlin-Kreuzberg ist ein 62-jähriger Radfahrer am Donnerstagabend in einem Krankenhaus gestorben. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am vergangenen Montag im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.

Demnach war der 62-Jährige mit seinem neuen Drahtesel gegen 12 Uhr auf dem Fahrradstreifen der Kottbusser Straße in Richtung Kottbusser Brücke im Ortsteil Kreuzberg unterwegs.

Als er auf den Gehweg wechseln wollte, blieb er nach ersten Ermittlungen mit dem Rad am Bordstein hängen und stürzte. Dabei zog sich der Mann eine lebensgefährliche Kopfverletzung zu und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Dennoch verstarb er am Donnerstagabend an den Folgen des Sturzes.

Da nach den bisherigen Erkenntnissen an dem Unfall keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt waren, wurde das Fahrrad inzwischen an den Eigentümer des Geschäfts zurückgegeben.