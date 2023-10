Biker kracht in Beifahrertür und wird schwer verletzt

Berlin - Am späten Montagabend ist es in Neukölln zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Peugeot und einem Motorrad gekommen.

Polizei und Feuerwehr sichern die Unfallstelle. © Morris Pudwell

Nach TAG24-Informationen hatte es gegen 23.20 Uhr gekracht. Demnach soll der 23-jährige Peugeot-Fahrer am Buckower Damm in Höhe An den Achterhöfen aus einer Einfahrt gekommen sein.

Dabei übersah er offenbar das herannahende Motorrad. Der Biker krachte in die Beifahrertür.

"Es kam zu einem Unfall bei dem der 19-Jährige Kradfahrer und die 17-jährige Sozia verletzt wurden und ins Krankenhaus mussten", teilte die Polizei auf Nachfrage von TAG24 mit.

Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war der Buckower Damm zwischen An den Achterhöfen und Johannisthaler Chaussee für mehrere Stunden gesperrt.