BVG-Bus kracht in Leitplanke: Literweise Diesel ausgelaufen

Berlin - Folgenreicher Crash: In der Nacht zum Mittwoch ist ein Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) im Bezirk Treptow-Köpenick in eine provisorische Leitplanke gekracht.

Auch die Befreiung des Busses stellte ein großes Problem dar. Einsatzkräfte der BVG trennten schließlich einen Teil der Leitplanke mit einer Flex ab. Anschließend sei der Bus mit einem Luftkissen angehoben und so schließlich wieder auf die Räder gestellt worden.

Allerdings nahm die Kraftstoffleitung des Busses durch den Aufprall offenbar Schaden, sodass Diesel auslief. Ein Teil des Treibstoffs gelangte dabei über einen Gully in die Kanalisation, bevor die alarmierte Feuerwehr mit einer großen Menge Bindemittel anrückte.

Beim Ausweichen verkeilte sich der "große Gelbe" auf der Leitplanke und geriet in eine leichte Schräglage. Der Fahrer und die Fahrgäste, die sich zur Zeit des Unfalls an Bord befunden haben, sollen nicht verletzt worden sein.

Der Einsatz, an dem neben BVG und Feuerwehr auch die Berliner Stadtreinigung (BSR) und die Berliner Wasserbetriebe beteiligt gewesen sein sollen, dauerte bis in die Morgenstunden an. Während der Bergungsarbeiten musste die Straße gesperrt werden.