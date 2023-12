14.12.2023 11:55 Dramatische Szenen: Autofahrer erfasst Mutter und Kind!

Von Oliver Weinhold

Berlin - Ein Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in Berlin-Mitte eine Frau und ihr Kind erfasst. Beide kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 26-Jährige und ihr Kind kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123RF/sir270 Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, soll ein 58-Jähriger gegen 17 Uhr mit seinem Auto auf der Mollstraße von der Torstraße kommend in Richtung Otto-Braun-Straße unterwegs gewesen sein. An der Kreuzung Otto-Braun-Straße/Mollstraße überquerten eine 26-Jährige und ihr drei Jahre altes Kind gerade die Kreuzung, als es zum Zusammenprall kam. Die Frau wurde bei dem Unfall am Kopf verletzt und das Kind erlitt Verletzungen an einem Arm und Bein sowie nach ersten Erkenntnissen ein Schleudertrauma. Berlin Unfall 18-Jähriger fällt ins Gleisbett und wird von U-Bahn erfasst - tot! Beide wurden noch am Unfallort medizinisch betreut und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-jährige Autofahrer blieb dabei unverletzt. Die Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.

