03.10.2023 15:22 Dramatische Szenen: Mann wird von Tram erfasst und mehrere Meter mitgeschleift

Ein 56-Jähriger ist am Montagvormittag in Berlin beim Überqueren der Gleise auf der Seestraße in Wedding von einer Tram erfasst worden.

Berlin - Heftiger Unfall in Wedding! Ein 56-Jähriger ist am Montagvormittag beim Überqueren der Gleise auf der Seestraße von einer Tram erfasst worden. Der Mann geriet unter die Tram. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Wie die Polizei berichtet, soll er nicht auf den Schienenverkehr geachtet haben. Dann kam es zum Unglück. Gegen 12 Uhr betrat der Mann an der Haltestelle Osramhöfe die Gleisanlage. Dabei wurde der 56-Jährige von der Tram erfasst und mehrere Meter mitgeschleift, ehe der tonnenschwere Triebwagen zum Stehen kam. Der 56-Jährige geriet unter die Tram, wurde dort eingeklemmt und musste schließlich von der Feuerwehr befreit werden. "Diese brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er sogleich notoperiert wurde", teilte die Polizei weiter mit. Über den genauen Gesundheitszustand ist nichts bekannt. Der Schwerverletzte wurde aber stationär aufgenommen.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa