Dramatischer Unfall an der Spree: Mann wird aus Fluss gezogen und stirbt

In Berlin-Friedrichshain ist ein Mann am Sonntagabend von der Feuerwehr aus der Spree gezogen worden und später in einer Klinik gestorben.

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Friedrichshain ist ein Mann am Sonntag von der Feuerwehr aus der Spree gezogen worden und später in einer Klinik gestorben. Der tragische Unfall ereignete sich am Berliner Holzmarkt. © Morris Pudwell Wie die Feuerwehr auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) mitteilte, hatten Zeugen am Abend gemeldet, dass eine Person auf der Höhe des Holzmarkts untergegangen sei. Die Rettungskräfte waren mit 38 Helfern im Einsatz, ein Taucher konnte den Verunglückten aus dem Wasser ziehen. Noch auf dem Weg ins Krankenhaus sei der Mann reanimiert worden, hieß es weiter. Doch vergeblich: In der Klinik verstarb er wenig später. Der Schwimmer musste reanimiert werden. © Morris Pudwell Zeugen berichteten, der Mann sei selbst ins Wasser gesprungen. Die Polizei ermittelt nun zu den genaueren Umständen des Todes. Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide oder Selbstverletzungen. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

