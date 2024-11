Drei Verletzte bei Unfall im Einsatz: Streifenwagen kracht in Honda

Berlin - Am Freitagmittag ist in Berlin-Pankow ein Einsatzwagen der Polizei in einen Unfall verwickelt worden.

Der Streifenwagen soll bei roter Ampel mit Blaulicht und Martinshorn in die Kreuzung im Prenzlauer Berg eingefahren sein. © Thomas Peise

Bei dem Crash an der Kreuzung Landsberger Allee Ecke Storkower Straße wurden eine 89 Jahre alte Frau und die beiden Einsatzkräfte in dem Streifenwagen leicht verletzt und mussten ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden, wie die Behörde am Samstag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Dienstwagen gegen 13 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn bei Rot in die Kreuzung im Ortsteil Prenzlauer Berg eingefahren sein.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Honda der Seniorin, die die Kreuzung ihrerseits bei Grün passieren wollte.

Die Honda-Fahrerin zog sich bei dem Zusammenprall Verletzungen am Oberkörper zu.