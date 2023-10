Frau überhört Tram und landet auf der Intensivstation

Berlin - Eine Fußgängerin wurde am Sonntagabend in Berlin-Mitte bei einem Zusammenstoß mit einer Tram schwer verletzt.

In Berlin-Mitte kam es am Sonntag zu einem schweren Unfall mit einer Tram und einer Fußgängerin. (Symbolbild) © Joerg Carstensen/dpa

Laut Polizei lief die Frau, deren Alter noch unbekannt ist, gegen 18 Uhr bei roter Ampel über die Torstraße in Höhe der Gormannstraße. Dabei übersah und überhörte sie offenbar die herannahende Straßenbahn.

Obwohl der 30-jährige Tramfahrer mehrfach klingelte und auf die Bremse trat, konnte er den Zusammenstoß mit der Passantin nicht verhindern.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen am Kopf und am Schlüsselbein und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort kam sie auf die Intensivstation.

Der Tramfahrer verletzte sich leicht am Arm und am Oberkörper. Nach dem Unfall stand der 30-Jährige unter Schock. Er wurde in der Klinik ambulant behandelt.

Die Fahrgäste der Straßenbahn sollen nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt geblieben sein.