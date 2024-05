22.05.2024 20:10 4.650 Frau und Kind geraten am Berliner Hauptbahnhof unter ICE - Mutter stirbt!

Am Mittwochabend sind eine Mutter mit Kind unter einen ICE am Berliner Hauptbahnhof geraten. Die Frau verstarb noch am Unfallort.

Von Laura Voigt

Berlin - Am Mittwochabend sind eine Mutter mit Kind unter einen ICE am Berliner Hauptbahnhof geraten. Die Frau verstarb noch am Unfallort. Der Hauptbahnhof ist bis in die Abendstunden noch gesperrt. (Symbolbild) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa Wie die Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 18.20 Uhr auf Gleis 13. Beide sollen sich auf den Schienen aufgehalten haben und von einem einfahrenden Zug erfasst worden sein. Anhand von Aussagen einiger Augenzeugen gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass die Frau in suizidaler Absicht handelte. Als die Sanitäter eintrafen, konnten sie nur noch ihren Tod feststellen. Das Kind kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Berlin Unfall Unfall in Zehlendorf: Mercedes-Fahrer kracht gegen Autos und hat Rad ab! Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Auch dutzende Polizisten und DB-Sicherheits-Mitarbeiter sperrten den Bereich weiträumig ab. Wie die Berliner Zeitung weiß, mussten mehrere Fahrgäste den schrecklichen Fall mitansehen. Auch im jetzigen Bahnverkehr kann es zu Ausfällen und Verspätungen kommen, wie die Deutsche Bahn auf der Plattform X mitteilte. Der Hauptbahnhof ist weiterhin gesperrt. Die Unterbrechung wird voraussichtlich bis in die späten Abendstunden andauern. Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide oder Selbstverletzungen. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

