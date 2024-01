26.01.2024 12:41 Frau will Straße überqueren und wird von Auto erfasst: Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mitte wurde am Donnerstagnachmittag eine Fußgängerin verletzt. Die Frau kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Von Oliver Weinhold

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mitte wurde am Donnerstagnachmittag eine Fußgängerin verletzt. Die Frau kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Frau (73) kam mit diversen Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, kam es am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Den Ermittlungen zufolge soll eine 73-jährige Frau versucht haben, die Neue Grünstraße an der Kreuzung zur Seydelstraße in Richtung Alte Jakobstraße zu überqueren. Kurz nach Betreten der Fahrbahn wurde die Frau vom Auto eines 61-Jährigen erfasst, der die Seydel-Straße in Richtung Leipziger Straße befahren wollte. Die Frau erlitt beim Zusammenprall diverse Verletzungen und wurde von eintreffenden Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer und seine elfjährige Beifahrerin blieben dabei unverletzt. Das Fachkommissariat der Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

