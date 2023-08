03.08.2023 07:00 Heftiger Crash am Tauentzien: Waren wieder Raser unterwegs?

In der Nacht zum Donnerstag gab es am Tauentzien in Berlin-Charlottenburg einen schweren Unfall. Das Resultat: Vier Verletzte, zwei davon schwer.

Von Christoph Carsten

Berlin - In der Nacht zum heutigen Donnerstag gab es am Tauentzien in Berlin-Charlottenburg einen schweren Unfall. Das Resultat: Vier Verletzte, zwei davon schwer. Am Tauentzien in Berlin-Charlottenburg krachten Mittwochnacht ein Audi A8 und ein Ford Focus ineinander. © Morris Pudwell Der Crash ereignete sich ersten Informationen zufolge gegen 2 Uhr an der Tauentzienstraße/Nürnberger Straße. Demnach krachten auf der Kreuzung ein Audi A8 Quattro und ein Ford Focus mit großer Wucht aufeinander. In der Folge schleuderte der Fahrer des Focus mehr als 35 Meter über den Gehweg, bevor er gegen die Fassade eines o2-Stores knallte. Der Audi-Fahrer wurde durch einen Ampelmasten gestoppt. Die Berliner Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Notärzte versorgten die vier verletzten Personen, davon zwei Schwerverletzte. Nach der Behandlung vor Ort wurden diese in Krankenhäuser gebracht.

Augenzeugen berichten davon, dass bei beiden Autos die Airbags aufgegangen seien - was auf höhere Geschwindigkeiten trotz der regennassen Fahrbahn hindeutet. Im Jahr 2016 gab es an derselben Kreuzung schon einmal einen verheerenden Unfall wegen Rasens, bei dem ein unbeteiligter, damals 69-jähriger Autofahrer starb. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen verletzt, zwei davon schwer. © Morris Pudwell Was in diesem Fall die tatsächliche Unfallursache war, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei zeigen.

Titelfoto: Morris Pudwell