Heftiger Crash: Opel überschlägt sich nach Kollision mit Regionalzug

Lindow - Glück im Unglück hatte ein Opel-Fahrer in Lindow ( Ostprignitz-Ruppin ): Der 33-Jährige überlebte einen heftigen Zusammenstoß mit einem Regionalzug.

Bei dem Unfall in Lindow (Ostprignitz-Ruppin) entstand bei dem beteiligten Opel Insignia ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. © 7aktuell.de/Christian Guttmann

Laut Informationen der Polizei ereignete sich der Unfall am Montagabend gegen 20.50 Uhr an der August-Fischer-Straße, ganz in der Nähe des Campingplatzes.

Demnach war der 33-jährige Fahrer mit seinem Opel Insignia unterwegs, als er an einem unbeschrankten Bahnübergang offenbar den aus Richtung Rheinsberg herannahenden Regionalzug übersah.

Der Lokführer versuchte noch per Notbremsung eine Kollision zu vermeiden, doch vergebens: Der Opel wurde an der Beifahrerseite mit einer solchen Wucht getroffen, dass er sich überschlug und die Böschung hinabstürzte. Dort blieb er auf der Seite liegen.

Der Fahrer wurde verletzt, konnte sich aber noch selbst aus seinem Auto befreien. Von den eintreffenden Rettungskräften wurde der 33-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.