04.09.2023 07:05 Horror-Crash in Köpenick: Mann stirbt bei Autounfall

Am frühen Sonntagabend krachte ein Auto in Berlin-Köpenick gegen einen Baum. Der Autofahrer erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Von Oliver Weinhold

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Berliner Stadtteil Köpenick ist am Sonntagabend ein Mann ums Leben gekommen. Der 50-jährige Mann kam nicht mehr lebend aus dem Wrack seines Autos. © © Morris Pudwell Wie die "DPA" mitteilte, soll sich der Unfall am Sonntag gegen 18.50 Uhr zwischen der Vetschauer Allee und Kablower Weg ereignet haben. Aus bislang ungeklärten Gründen kam ein 50-Jähriger von der Fahrbahn ab und knallte gegen einen Baum. Die herbeigerufenen Rettungskräfte, unter anderem ein Hubschrauber, sowie ein Notarzt, versuchten den Mann zu reanimieren, doch die Verletzungen waren zu schwer. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte und ein Gutachter bearbeiten derzeit den Fall und versuchen die Unfallursache zu ermitteln. Das Adlergestell war stundenlang gesperrt und nicht passierbar.

Titelfoto: © Morris Pudwell