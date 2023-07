29.07.2023 13:09 Kreuzungs-Crash in Berlin-Neukölln: 55-Jährige muss ins Krankenhaus

In Berlin-Neukölln sind am Freitagabend zwei Menschen beim Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung im Ortsteil Gropiusstadt verletzt worden.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Heftiger Crash: Am Freitagabend sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos zwei Menschen in Berlin-Neukölln verletzt worden. Feuerwehrleute untersuchen den stark an der Front eingedrückten Skoda. © Morris Pudwell Wie die Polizei am Samstag mitteilte, krachten ein Skoda und ein KIA gegen 21 Uhr an der Kreuzung zwischen Fritz-Erler-Allee und Lipschitzallee ineinander. Bei dem Unfall wurde eine 55 Jahre alte Frau so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der andere Fahrer, ein 22-Jähriger, konnte die Klinik nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Kreuzung im Ortsteil Gropiusstadt für circa 30 Minuten gesperrt werden. Am Unfallort soll nach ersten Informationen bereits in den Morgenstunden die Ampel ausgefallen sein. Auch der KIA ist im Frontbereich beschädigt worden. © Morris Pudwell Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Morris Pudwell