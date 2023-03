28.03.2023 15:27 LKW kracht frontal in massiven Baum: Fahrer eingeklemmt

Am Dienstagnachmittag kam es in Großbeeren (Landkreis Teltow-Fläming) zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein LKW krachte frontal in einen massiven Straßenbaum.

Von Carl de Winter

Großbeeren - Am Dienstagnachmittag kam es im brandenburgischen Großbeeren (Landkreis Teltow-Fläming) zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein LKW krachte frontal in einen massiven Straßenbaum. Warum der LKW-Fahrer am Dienstagnachmittag bei Großbeeren von der Straße abkam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. © Julian Stähle Nach TAG24-Informationen war der LKW mit einem Container beladen und gegen 13.30 Uhr auf der Birkholzer Straße unterwegs. Dabei soll das Fahrzeug von der Straße abgekommen und mit einem Baum am Fahrbahnrand kollidiert sein. Bei dem Unfall wurde der LKW-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Kameraden der Feuerwehr mit schwerem hydraulischen Rettungsgeräten aus der Fahrerkabine befreit werden. Der Fahrer des LKW verletzte sich bei dem Crash schwer und kam anschließend mit einem Rettungswagen in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus in der Nähe. Berlin Unfall Zweijähriger Junge durch Transporter angefahren und schwer verletzt An dem LKW entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Der Sachschaden soll sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Um den Fahrer aus dem LKW zu befreien, musste die Feuerwehr mit schwerem Gerät anrücken. © Julian Stähle Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Straße für mehrere Stunden voll gesperrt.

