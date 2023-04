Mann fährt Mitarbeiter der Stadtreinigung an und begeht Fahrerflucht

Berlin - Ein Mitarbeiter der Stadtreinigung ist in Berlin-Mariendorf von einem Auto angefahren und verletzt worden.

Der Mitarbeiter der Stadtreinigung kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Am Mittwochmorgen geriet ein Auto auf der Britzer Straße aus zunächst unbekannten Gründen in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Dort streifte es einen entgegenkommenden Lastwagen. Beim Zurücklenken auf den richtigen Fahrstreifen fuhr das Auto den Mann an. Der 57-Jährige war beim Säubern in der Nähe einer Mittelinsel.

Er stürzte und erlitt Verletzungen im Hüftbereich und an der Schulter. Er kam in ein Krankenhaus.