20.08.2024 19:26 Nach schwerem Unfall in Charlottenburg: Motorradfahrer in Lebensgefahr!

In Berlin-Charlottenburg hat es am Dienstagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Mensch schwebt in Lebensgefahr.

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Charlottenburg hat es am Dienstagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Mensch schwebt in Lebensgefahr. Nach einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad mussten die Rettungskräfte am Dienstag nach Charlottenburg ausrücken. © Monika Skolimowska/dpa Laut Informationen der Polizei kam es in Höhe der Straße Am Rupenhorn zu einem Crash zwischen einem Auto und einem Motorrad. Näheres zum Unfallhergang war zunächst nicht bekannt. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Person auf dem Motorrad lebensbedrohliche Verletzungen. Laut der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) ist die Heerstraße nach dem Unfall zwischen Pichelsdorfer Straße und Am Postfenn in beiden Richtungen gesperrt. Es hat sich ein langer Stau gebildet. Berlin Unfall Tödlicher Unfall in Berlin-Mitte: Auto überrollt Fußgänger Von der Sperrung sind demnach auch die Buslinien M37, X37 und 137 betroffen. Noch ist nicht absehbar, wie lange die Straße für den Verkehr dicht bleibt. Es ist davon auszugehen, dass die Sperrung bis in die Abendstunden andauern wird.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa